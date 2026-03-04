Chiara Poggi, ventisei anni, è stata uccisa nella sua villetta di Garlasco il 13 agosto 2007. La sera prima del delitto, secondo quanto si è appreso, non avrebbe consultato i filmati pornografici presenti sul computer dell’ex fidanzato Alberto Stasi, condannato per il suo omicidio. La vicenda ha suscitato interesse e molteplici interrogativi sulla ricostruzione dei fatti.

Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella villetta di Garlasco il 13 agosto del 2007, la sera prima del delitto non avrebbe visto i filmati pornografici sul computer dell'ex Alberto Stasi, unico condannato per la morte della ragazza. Stando a quanto emerso, come si legge su TgCom24, la sera prima di essere uccisa Chiara avrebbe usato il pc del fidanzato soltanto per aiutarlo nella stesura della tesi di laurea. Il segno del presunto accesso alla cartella denominata "Militare", che conteneva immagini hot, in realtà sarebbe solo una traccia elettronica, generata dall'aggiornamento del sistema operativo. La 26enne non l'avrebbe mai aperta. A stabilire questa nuova verità è una nuova consulenza depositata in procura a Pavia dalla difesa di Stasi, che sta finendo di scontare una condanna definitiva a 16 anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Chiara Poggi e il pc di Stasi, filmati porno: l'ultima verità

Caso Garlasco, legali Poggi: “Nuove analisi confermano che Chiara trovò file porno sul pc di Alberto Stasi”(Adnkronos) – La difesa della famiglia Poggi ha fatto "un ulteriore approfondimento informatico, dal quale è emerso che la sera prima di essere...

Chiara vide le foto porno collezionate da Stasi nel pc: come hanno fatto i consulenti dei Poggi a scoprirloGarlasco, 17 gennaio 2026 – La sera del 12 agosto 2007, l’ultima serata della sua vita, Chiara Poggi vide nel computer del fidanzato Alberto Stasi...

Altri aggiornamenti su Chiara Poggi

Temi più discussi: Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Garlasco, a che ora è morta Chiara Poggi? Nuove ipotesi sull’orario e arma del delitto; L’ultima sera di Chiara Poggi e Alberto Stasi insieme: la ricostruzione minuto per minuto della difesa; Garlasco in TV, il killer ha ucciso Chiara Poggi di notte? Milo Infante non ci sta: A ognuno il suo mestiere.

L’ultima sera di Chiara Poggi e Alberto Stasi insieme: la ricostruzione minuto per minuto della difesaI consulenti della difesa di Alberto Stasi hanno presentato una loro relazione con tutti gli accertamenti informatici sul pc del loro assistito la sera ... fanpage.it

Delitto di Garlasco/ Lovati Veri assassini di Chiara Poggi hanno messo la bici nera per incolpare StasiIl delitto di Garlasco a Mattino 5 News, con le parole dell'avvocato Massimo Lovati, ex penalista di Andrea Sempio: cos'ha detto ... ilsussidiario.net

I consulenti della difesa di Alberto Stasi hanno presentato una loro relazione con tutti gli accertamenti informatici sul pc del loro assistito la sera del 12 agosto 2007 (quella prima dell’omicidio) quando era nella villetta di Garlasco con Chiara Poggi. Ecco cosa facebook

#Garlasco: "Non è possibile che il decesso sia avvenuto nella notte" A #Mattino5 il medico legale Giuseppe Fortuni sull'orario del decesso di Chiara Poggi x.com