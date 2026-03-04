Chi vincerà l’Oscar come miglior film nel 2026? – Parliamo di Marty Supreme

Si avvicina la cerimonia degli Oscar del 2026 e i nomi dei film in corsa per il premio di miglior film sono stati annunciati. Tra i candidati ci sono produzioni che hanno riscosso attenzione durante l’anno, alcune hanno già suscitato discussioni tra esperti e appassionati, altre sono meno note ma comunque considerate tra le possibili vincitrici. La notte degli Oscar promette di essere ricca di emozioni e sorprese.

Opera del regista Josh Safdie, Marty Supreme ha ricevuto 9 nomination: Miglior regia, Miglior sceneggiatura originale, Miglior attore protagonista, Miglior casting, Miglior scenografia, Miglior fotografia, Migliori costumi, Miglior montaggio e.Miglior film. La notte degli Oscar si sta avvicinando, e i candidati a vincere i premi più prestigiosi del mondo del cinema sono tutti interessanti, alcuni discussi e altri meno, ma tutti meritevoli di un approfondimento. Quest'ultimo anno i candidati sono tutti molto diversi tra loro e le scelte sono state discusse; ci sono stati tanti film esclusi che secondo il pubblicano meritavano almeno una nomination, ma anche tanti titoli che hanno stupito e sorpreso gli spettatori.