Mojtaba Khamenei è il figlio di Ali Khamenei, attuale Guida Suprema dell’Iran. Secondo fonti vicine all’opposizione iraniana, è cresciuto nell’ambito delle forze di sicurezza e dei Pasdaran. Fonti di stampa indicano che potrebbe essere candidato a succedere alla guida del paese dopo le recenti tensioni con Israele e gli Stati Uniti.

I media iraniani vicini all’opposizione indicano il figlio di Ali Khamenei, cresciuto nell’orbita dei Pasdaran e degli apparati di sicurezza, come successore della Guida Suprema dopo gli attacchi di Israele e Stati Uniti. Al momento, tuttavia, non esiste alcuna conferma ufficiale da parte delle autorità iraniane o dell’Assemblea degli Esperti. Mojtaba Khamenei, figlio della defunta Guida Suprema dell’Iran Ali Khamenei, sarebbe sopravvissuto agli attacchi israelo-americani contro il Paese, secondo due fonti iraniane citate dall’agenzia Reuters. La notizia arriva dopo che ieri Iran International, testata vicina all’opposizione iraniana della diaspora, aveva annunciato l’elezione di Mojtaba come successore di Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Chi è Mojtaba Khamenei: figlio di Ali e possibile leader dell’Iran

Chi è Mojtaba Khamenei, il figlio di Ali nominato nuova Guida Suprema in IranIl presidente Masoud Pezeshkian lo aveva annunciato: il successore della guida suprema Alì Khamanei rimasta vittima dei bombardamenti israelo-americani, sarebbe arrivato presto e così è stato. Al suo ... tg.la7.it

Chi è Mojtaba Khamenei: cure mediche in Regno Unito, nomina a guida suprema e rete di asset all'esteroUn quadro complesso che unisce vicende personali, influenze militari e patrimoni internazionali: la nomina di Mojtaba Khamenei alimenta nuove fitte di dibattito politico e diplomatico ... notizie.it

L'Assemblea degli Esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come nuova Guida Suprema, su indicazione delle Guardie Rivoluzionarie. Lo riporta Iran International citando fonti informate. La notizia è ripresa anche da Haaretz. Il ministro isr facebook

Guerra, 5° giorno. Muro dell'Iran: "controllo totale" di Hormuz, "nessuna trattativa" con Trump, verso la nomina di Mojtaba Khamenei x.com