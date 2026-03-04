Chi è Marco Salvaderi il fidanzato di Mariasole Pollio un noto batterista

Marco Salvaderi è un batterista conosciuto, membro del collettivo musicale Room9. Ha incontrato Mariasole Pollio, nota conduttrice, durante un festival musicale in cui lui era ospite. Salvaderi e Pollio sono fidanzati, e questa è la loro relazione pubblica. La loro conoscenza si è sviluppata nel contesto di eventi musicali e televisivi.

Marco Salvaderi è un noto batterista e membro del collettivo musicale Room9, ha incontrato Mariasole Pollio durante uno di quei festival musicali dove lui era ospite e lei conduttrice. Nonostante la loro riservatezza, la loro storia d’amore è ormai ufficiale, anche se entrambi preferiscono mantenere la loro vita privata lontana dal gossip. Marco è un componente di un trio musicale italo-svizzero e ha un passato anche negli ICON808, oltre a occuparsi di mixaggio e masterizzazione di tracce. La coppia, che si mostra raramente sui social, ha scelto di vivere la propria relazione in modo intimo, lontano dalla luce dei riflettori. Le informazioni circa la sua relazione con Mariasole Pollio sono al momento molto poche. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

