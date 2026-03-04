Chi è Adriano Pennino il direttore napoletano di Sal Da Vinci

Adriano Pennino, nato a Napoli, è un musicista, arrangiatore e direttore d’orchestra noto nel panorama musicale italiano. Ha collaborato con numerosi artisti e ha diretto orchestre in diverse occasioni pubbliche e televisive. La sua carriera si è sviluppata attraverso lavori di arrangiamento e direzione, consolidando la sua presenza nel settore musicale nazionale. Attualmente riveste il ruolo di direttore di orchestra per Sal Da Vinci.

Adriano Pennino è un musicista, arrangiatore e direttore d'orchestra, divenuto un vero e proprio punto di riferimento per la musica italiana. Già adolescente suonava nei locali della sua città come session man e pianista, acquisendo esperienza pratica sul campo. Questa formazione "di strada" lo ha portato a collaborare con numerosi artisti italiani ed internazionali, diventando uno dei direttori d'orchestra ed arrangiatori più richiesti nel panorama musicale italiano. Con il tempo ha maturato uno stile leggero ed essenziale al pianoforte, definito da Ennio Morricone come "semplice ma sofisticato". Negli anni 80 ha incontrato Gino Paoli, dando il via ad un lungo sodalizio artistico.