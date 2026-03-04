Cesa si rifà il volto bonus facciate locale con sconti sulle tasse comunali

L’amministrazione comunale di Cesa ha approvato un nuovo bonus facciate destinato ai privati, offrendo sconti sulle tasse comunali per incentivare la riqualificazione degli esterni delle abitazioni. L’obiettivo è stimolare interventi di miglioramento estetico e di valorizzazione del patrimonio edilizio locale. La misura mira a favorire interventi di rinnovo senza prevedere altre forme di sostegno o dettagli specifici sulle modalità di applicazione.

L’amministrazione comunale di Cesa ha approvato una iniziativa per provare a invogliare i privati a riqualificare gli esterni delle abitazioni. Il progetto si chiama “Cesa si rifà il volto” ed è una sorta di bonus facciate locale. “Potrebbe essere una occasione per tanti cittadini per arrivare a una sistemazione di quelli che sono gli esterni delle abitazioni nel nostro paese in particolare del centro storico”. I cittadini potranno effettuare questa operazione di restyling e ottenere diversi benefici, come lo sconto sulle tasse comunali, nonché avere gli sgravi fiscali previsti dalle norme nazionali. Da parte del comune vi è il tentativo anche di allestire un albo delle imprese, dei fornitori e dei tecnici che dovranno impegnarsi a praticare dei prezzi calmierati per lo svolgimento delle operazioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Piazza Bamberg si rifà il look: stanziati 150mila euro tra fondi regionali e comunaliLo annuncia il sindaco Matteo Amori: "Un lavoro costante che continua a produrre opportunità e investimenti per la comunità” ViterboToday è anche su...

Truffa per oltre 200mila euro con i bonus facciate, chiesto il processo per sette imputatiL’inchiesta della Procura di Lecce riguarda crediti d’imposta, su lavori edilizi mai eseguiti, ceduti a Poste Italiane e trasferimenti di denaro su...

Una selezione di notizie su Cesa si rifà il volto bonus facciate....

Discussioni sull' argomento Cesa si rifà il volto, al via il bonus facciate locale; Cesa, bonus facciate comunale: sconti sulle tasse per chi riqualifica gli esterni; Sant’Arpino. Il Comandante D’Elia replica ai commenti social:Il confronto pubblico è essenziale ma deve fondarsi sulla consapevolezza che ogni diritto trova il limite nel proprio dovere – atellanews.it.

Cesa, bonus facciate comunale: sconti sulle tasse per chi riqualifica gli esterniCesa (Caserta) - Rinnovare l’immagine urbana partendo dalle facciate delle abitazioni private. L’amministrazione comunale ha approvato il progetto Cesa si ... pupia.tv

Voglia di ANDARE IN VACANZA Scegli Cesa Mandi e Miky facebook