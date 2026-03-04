Ceriano Laghetto una nuova auto per la Polizia locale con il contributo della Regione
La Polizia locale di Ceriano Laghetto ha ricevuto una nuova Jeep Avenger ibrida destinata ai servizi di sorveglianza. L’acquisto del veicolo è stato possibile grazie a un contributo della Regione Lombardia, che ha coperto metà della spesa. La consegna del veicolo rappresenta un aggiornamento per le risorse messe a disposizione per il servizio di sicurezza nel comune.
Leggi anche: Ceriano Laghetto, rubati i canali pluviali della chiesa parrocchiale
