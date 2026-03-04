Centro Italiano Femminile il CIF ha eletto il nuovo Consiglio di presidenza nazionale

Il Centro Italiano Femminile ha eletto il nuovo Consiglio di presidenza nazionale durante una riunione ufficiale. Tutti i membri sono stati coinvolti nel processo di votazione, che ha portato alla nomina dei nuovi rappresentanti. La composizione del consiglio riflette la volontà di proseguire e rafforzare le attività dell’associazione a livello nazionale. La nomina è stata comunicata attraverso una nota ufficiale.

"Le Donne unite al centro del cambiamento". Un valore che diviene mission mentre è cuore pulsante del Centro Italiano Femminile (CIF), l'organizzazione di ispirazione cattolica che affonda le proprie radici in Italia nel 1944, per essere il collegamento di donne e di associazioni per contribuire alla ricostruzione del Paese attraverso la partecipazione democratica, l'impegno di promozione umana e di solidarietà. Alla Presidenza Nazionale è stata eletta l'avvocato Anna Teresa Arnone, affiancata dalle Vice Presidenti Nazionali, la dottoressa Annunziata Maria Chiara e la dottoressa Pericu Mattia.