Centro consulenza informatico a luci rosse 2 cinesi denunciati a Napoli uno era residente ad Arezzo

Due cittadini cinesi sono stati denunciati a Napoli per aver gestito un centro di consulenza informatica a luci rosse. Uno dei due era residente ad Arezzo. L’attività era condotta in un appartamento di via Enrico Medi ad Arzano, in provincia di Napoli, secondo i dati dei registri camerali. Le autorità hanno effettuato controlli e riscontrato irregolarità nel funzionamento dello studio.

Arezzo, 4 marzo 2026 – In quell'appartamento di via Enrico Medi ad Arzano, nel Napoletano, c'era uno studio di consulenza informatica s econdo i database camerali attivi. Ma per i carabinieri, aveva troppi clienti. Troppe persone entrano ed escono in cerca di consigli e consulenze. "Ottimo posto, andateci", recita il messaggio che compare sulle diverse chat e sui social e l'argomento e' lontano dall'essere l'informatica. La voce " delle ragazze cinesi" rimbalza anche tra i vicoli della cittadina a nord di Napoli. Da qeusto nasce il blitz con militari del'Arma in borghese e quelli in divisa pronti a intervenire. In casa un uomo di 51 anni di origine cinese residente ad Arezzo, titolare dell'azienda in questione, e una donna, anche lei asiatica, di 41 anni.