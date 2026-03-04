Centro Autismo di Valle l’Asl Avellino completa l’acquisto di arredi attrezzature e servizi

L’Asl Avellino ha completato l’acquisto di arredi, attrezzature e servizi necessari per il Centro Autismo di Valle ad Avellino. La finalizzazione di questi acquisti rappresenta un passo importante per la struttura, che ora si prepara ad avviare ufficialmente le attività. La realizzazione di questa fase conclude il processo di allestimento, portando il centro a una configurazione completa.

In arrivo le dotazioni per la Neuropsichiatria infantile, i laboratori multimediali e la palestra. Si attende solo la consegna della struttura di Contrada Serroni Il mosaico che porterà all’attivazione del Centro Autismo di Valle ad Avellino si arricchisce di una nuova e fondamentale tessera. L’Asl ha, infatti, completato tutte le procedure amministrative per l’acquisto di arredi, attrezzature sanitarie e dotazioni tecnologiche e multimediali necessarie all’avvio delle prestazioni in regime semiresidenziale dedicate al trattamento dei disturbi dello spettro autistico negli adolescenti e giovani adulti e nei contesti di vita fino a 18 anni. Con la Delibera n. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Bando ASL Avellino: al via l’ammissione per 30 posti semiresidenziali al Centro Autismo di ValleL’ASL Avellino ha pubblicato il bando per l’ammissione ai 30 posti in regime semiresidenziale del Centro per l’Autismo di Valle.

Regione Campania e ASL Avellino, via libera al Centro per l’autismoTempo di lettura: 3 minutiDopo oltre venticinque anni di attese, rinvii e finanziamenti frammentati, il Centro per l’autismo di Avellino compie un...

Una raccolta di contenuti su Centro Autismo di.

Temi più discussi: Autismo, svolta ad Avellino: assegnati i centri, 23,6 milioni di euro per tre anni; I Centri Autismo di Avellino e Sant’Angelo dei Lombardi saranno gestiti dalle imprese irpine; Autismo. Asl Gallura: al via domande per partecipare a un nuovo progetto di inclusione per i minori; Le guerriere dell’autismo lucano: questa associazione premiata al Quirinale!.

L’Asl Avellino completa l’acquisto di arredi, attrezzature e servizi per il Centro Autismo di Valle& In arrivo le dotazioni per la Neuropsichiatria infantile, i laboratori multimediali e la palestra. Si attende solo la consegna della struttura di Contrada SerroniIl mosaico che porterà all’attivazio ... tusinatinitaly.it

Affidati i Centri per l’Autismo di Avellino e Sant’Angelo: operativo il protocollo con il MIDCon l’assegnazione da parte dell’A.S.L. di Avellino della gestione del Centro per l’Autismo di Contrada Serroni Valle e del Centro di Sant’Angelo dei Lombardi ma anche del servizio di terapie domicili ... irpinianews.it

Countdown per l’apertura del centro autismo di Avellino, dopo 20 anni di attesa. La manager Asl Avellino, Maria Concetta Conte annuncia: “Apertura in aprile”. #itv facebook