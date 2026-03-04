Celebrare le donne a Rimini | un fine settimana di cultura arte e storia

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Rimini ha deciso di offrire l’ingresso gratuito alle donne il 8 marzo nei principali musei della città, tra cui il Fellini Museum, il Museo della Città e la Domus. Questa iniziativa mira a celebrare il ruolo femminile attraverso eventi culturali e storici, coinvolgendo cittadini e visitatori in una giornata dedicata alla riflessione e alla cultura.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Rimini rende omaggio all’universo femminile con un regalo speciale Ad arricchire questa proposta culturale, il palinsesto a cura di VisitRimini propone un fine settimana che intreccia memoria storica e convivialità. La giornata di domenica si apre con la visita guidata "Ritratti al femminile": un percorso emozionale tra i luoghi simbolo della città per riscoprire figure iconiche come le martiri Colomba e Innocenza, figure di grande rilevanza religiosa e culturale come Santa Chiara e Francesca da Rimini, fino alle signore del Rinascimento, Polissena Sforza e Isotta degli Atti, consorti di Sigismondo Pandolfo Malatesta, e signore che hanno segnato la vita culturale dell’Ottocento e Novecento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Cultura: tra scienza, musica e arte, a Roma fine settimana ricco di eventi

Due fine settimana tra arte, storia e curiosità con di Gran Tour Perugia PostaIn arrivo due fine settimana in compagnia delle visite guidate di Gran Tour Perugia.

Tutti gli aggiornamenti su Celebrare le donne a Rimini un fine....

Temi più discussi: Il piacere è tutto mio. Celebrare la donna, ogni giorno; Cotignola: Il tempo delle donne, tutte le iniziative per celebrare l’8 marzo; Potenza e Viggiano pronte a celebrare la forza delle donne. Gli eventi; Marzo Donna, oltre 100 eventi per celebrare un mese tutto al femminile.

Giornata Internazionale della Donna 2026: oltre un mese di iniziative per celebrare le donne e promuovere una società più equaL’Unione della Romagna Faentina, attraverso il Servizio Fe.n.ice – centro antiviolenza dell’ente gestito dall’Associazione SOS Donna ODV, in ... ravennanotizie.it

A Pietrarsa le donne tra Vapore e CoraggioDonne tra Vapore e Coraggio a Pietrarsa l'8 marzo: uno spettacolo itinerante tra locomotive storiche e storie di resistenza femminile. lagazzettadellospettacolo.it

Napoli si prepara a celebrare uno dei suoi figli più amati. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, Sal Da Vinci riceverà la Medaglia della Città di Napoli. La cerimonia è in programma mercoledì 11 marzo alle ore 12 nella Sala facebook