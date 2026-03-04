Celebrare le donne a Rimini | un fine settimana di cultura arte e storia

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Rimini ha deciso di offrire l’ingresso gratuito alle donne il 8 marzo nei principali musei della città, tra cui il Fellini Museum, il Museo della Città e la Domus. Questa iniziativa mira a celebrare il ruolo femminile attraverso eventi culturali e storici, coinvolgendo cittadini e visitatori in una giornata dedicata alla riflessione e alla cultura.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Rimini rende omaggio all’universo femminile con un regalo speciale Ad arricchire questa proposta culturale, il palinsesto a cura di VisitRimini propone un fine settimana che intreccia memoria storica e convivialità. La giornata di domenica si apre con la visita guidata "Ritratti al femminile": un percorso emozionale tra i luoghi simbolo della città per riscoprire figure iconiche come le martiri Colomba e Innocenza, figure di grande rilevanza religiosa e culturale come Santa Chiara e Francesca da Rimini, fino alle signore del Rinascimento, Polissena Sforza e Isotta degli Atti, consorti di Sigismondo Pandolfo Malatesta, e signore che hanno segnato la vita culturale dell’Ottocento e Novecento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

