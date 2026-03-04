CEI le chiese in Italia pregano per la pace Mons Baturi | Dio ascolta e interviene

Oggi tutte le chiese in Italia si uniscono in preghiera per chiedere la pace, aderendo all’iniziativa promossa dal Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa. Monsignor Baturi ha dichiarato che Dio ascolta le preghiere e interviene. L’evento coinvolge diverse comunità religiose che si sono riunite per questa occasione. La preghiera collettiva si svolge in tutte le chiese del paese.

Oggi tutte le chiese in Italia aderiscono all’iniziativa del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa per invocare la pace nel mondo. Il commento del Segretario Generale della Cei, Mons. Giuseppe Baturi: “È il grido con cui la Chiesa si fa interprete davanti a Dio e agli uomini del grido di mamme, di papà, di giovani che sono angosciati, che hanno perduto i proprio cari, che non vedono il proprio futuro. La preghiera raccoglie il grido dell’uomo e lo presenta a Dio, certi che lui ascolti. Ed è un gesto di grande realismo, non è una compensazione illusoria. Sappiamo che Dio ascolta e interviene”. Intervista di Fabio Falzone RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Mercoledì 4 marzo: tutta le Chiese in Italia si uniscono in preghiera per la paceUn solo cuore e un’unica voce: mercoledì 4 marzo tutte le Chiese in Italia si fermano per invocare il dono della pace.

Mercoledì 4 marzo: tutte le Chiese in Italia si uniscono in preghiera per la paceMercoledì 4 marzo le Chiese italiane si uniscono in un solo cuore per invocare la pace. Come partecipare a questo grande momento di preghiera. lalucedimaria.it

4 marzo, le Chiese in Italia pregano per la paceIl 4 marzo le Chiese in Italia pregano per la pace aderendo all’iniziativa del CCEE. Messe e adorazioni per le vittime dei conflitti nel mondo. ligurianotizie.it

