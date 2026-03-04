Cefalù via al bando per il servizio civico di assistenza economica

L’amministrazione comunale di Cefalù ha pubblicato un bando per il servizio civico 2026, rivolto ai cittadini interessati a svolgere un’attività lavorativa a favore dell’Ente. L’obiettivo è offrire ai residenti un’opportunità di lavoro per affrontare le esigenze economiche di famiglia, contribuendo al contempo a migliorare alcuni servizi comunali. La selezione è aperta a chi desidera partecipare e rispettare i requisiti previsti.

Pulizia, manutenzione del verde, supporto agli uffici comunali sono alcune delle possibili mansioni cui si potrà essere assegnati in caso di idoneità Pulizia, manutenzione del verde, supporto agli uffici comunali sono alcune delle possibili mansioni cui si potrà essere assegnati in caso di idoneità. Per partecipare occorre rientrare in una delle fasce di reddito Isee che possono essere visionate all’interno del bando pubblicato sul sito ufficiale del Comune. L’istanza andrà presentata, entro il 20 marzo 2026, presso l’Ufficio Segretariato Sociale, il quale fornirà ausilio alla compilazione delle domande, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Edilizia residenziale a Cefalù, pubblicato il bando per la graduatoria di assegnazioneOggi è stato pubblicato il Bando e la domanda di partecipazione per la formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi di... Unimpresa Irpinia-Sannio: al via il servizio di consulenza gratuita contro la crisi economicaUnimpresa Irpinia-Sannio e l’Associazione di Promozione Sociale “Liberi dal Debito” hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato ad attivare... Altri aggiornamenti su Cefalù via al bando per il servizio.... Discussioni sull' argomento Cosa porta il vento: lo spettacolo Celia apre la terza edizione della rassegna di teatro a Cefalù; Sanità in piazza a Cefalù: numeri record per l’Open Day dell’Asp; Nuove case a Milano: in arrivo bilocali da 500 euro e prezzi sotto i 3.000 €/mq; Finti carabinieri chiedono soldi al telefono: allarme truffe a Lascari e Cefalù. Un luogo in cui la sapiente armonia che si crea tra uomo e natura Cefalù (Palermo) Foto di Alessandro Martines #viaggiainsiemeanoi #sicilia #fblifestyle facebook