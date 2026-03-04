Cazzullo attacca Sal Da Vinci | Colonna sonora di un matrimonio camorrista Napoli insorge sui social

Il vicedirettore del Corriere della Sera ha criticato pubblicamente la canzone vincitrice di Sanremo, definendola la più brutta della storia del Festival. La sua affermazione ha suscitato reazioni sui social da parte dei napoletani, che si sono scagliati contro le sue parole. La polemica ha coinvolto anche Sal Da Vinci, che è stato attaccato con un commento che lo ha descritto come “colonna sonora di un matrimonio camorrista”.

Il vicedirettore del Corriere della Sera definisce la canzone vincitrice di Sanremo la più brutta della storia del Festival e scatena la reazione dei napoletani. Sal Da Vinci l'11 marzo riceverà la medaglia della città dal sindaco Manfredi. Sui social e sulle radio partenopee è bufera. Bastano poche righe nella rubrica delle lettere del Corriere della Sera per accendere una polemica che in poche ore ha infiammato i social, le radio e tutta Napoli. Al centro della bufera c'è Aldo Cazzullo, vicedirettore del quotidiano milanese, che rispondendo a un lettore ha scelto parole durissime per commentare la vittoria di Sal Da Vinci all'ultimo Festival di Sanremo con il brano "Per sempre sì".