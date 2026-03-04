Cavia presenta la collezione invernale Le Chant Des Formes, composta da capi che combinano tecniche artigianali, contrasti di colori e sperimentazioni materiali. La collezione si distingue per l’approccio visivo e materico, con ogni pezzo che si configura come una composizione unica. La proposta mette in evidenza l’uso di tecniche tradizionali e innovazioni nel design, creando un percorso tra memoria e sperimentazione.

Le Chant Des Formes di Cavia è una collezione invernale concepita come un canto visivo e materico, dove ogni capo diventa una composizione unica sospesa tra artigianalità, memoria e sperimentazione. La collezione esplora la forma come linguaggio emotivo: linee irregolari, contrasti cromatici e texture vibranti costruiscono una narrazione fatta di gesti lenti, lavorazioni manuali e imperfezioni intenzionali. Nulla è seriale. Nulla è ripetibile. Al cuore della collezione c'è la maglieria multicolore realizzata a mano, lavorata in mohair e filati caldi, capace di creare superfici morbide, tridimensionali, quasi pittoriche.

© Liberoquotidiano.it - Cavia tra composizioni artigianali, contrasti cromatici e sperimentazione

