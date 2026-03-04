Cavernago auto a tutta velocità nonostante la zona 30 | sull’ex Provinciale spuntano due dossi

A Cavernago, lungo il tratto di Soncinese, le auto sfrecciano a grande velocità nonostante la zona 30 istituita nei mesi scorsi. Dopo l’installazione degli autovelox e l’introduzione dei dossi, le vetture continuano a superare i limiti di velocità, mettendo alla prova le restrizioni previste nella zona declassata dopo l’apertura della tangenziale. La situazione si ripete nonostante le misure adottate e siano stati segnalati i punti critici.

Nel tratto di Soncinese declassato dopo l’entrata in funzione della tangenziale restano velocità elevate e sorpassi. Il Comune interviene per riportare sicurezza lungo l’asse viabilistico Cavernago. Prima gli autovelox, poi la Zona 30 e ora, i dossi. Lungo il tratto di Soncinese declassato dopo l’entrata in funzione della tangenziale, le auto continuano a sfrecciare facendosi beffa dell limite di 30 chilometri orari istituito nei mesi scorsi. Da qui la decisione dell’amministrazione di introdurre due nuovi dissuasori di velocità sull’ex Provinciale. “Il tratto di strada in questione è stato declassato ed è entrato nella competenza del Comune... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

