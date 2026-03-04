Catherine Deneuve Aya Nakamura Camille Cottin il Grand Dîner du Louvre riunisce le stelle a Parigi

Durante la seconda giornata della fashion week di Parigi, il Grand Dîner du Louvre ha visto la partecipazione di numerose celebrità tra cui Catherine Deneuve, Aya Nakamura e Camille Cottin. L’evento si è svolto presso il Museo del Louvre e ha attirato un pubblico di personaggi del mondo dello spettacolo e della moda. La serata ha offerto un’occasione di incontro tra star e pubblico in un contesto esclusivo.

In questa seconda giornata della fashion week parigina, il Grand dîner du Louvre ha riunito le star, da Catherine Deneuve ad Aya Nakamura. E non solo +++dropcap In questo secondo giorno della Settimana della moda di Parigi, non tutti gli sguardi erano rivolti alle passerelle. Poche ore dopo l'attesissima sfilata di Dior, e mentre le modelle svelavano la nuova collezione di Saint Laurent, numerosi ospiti prestigiosi erano attesi nel cuore di Parigi per la seconda edizione del Grand Dîner du Louvre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Catherine Deneuve, Aya Nakamura, Camille Cottin... il Grand Dîner du Louvre riunisce le stelle a Parigi