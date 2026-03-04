Catanzaro | analisi post-Carrara 3 esperti smontano la partita

Il 4 marzo 2026, nello studio di Catanzaro, tre esperti si sono riuniti per analizzare la partita disputata a Carrara. Durante la serata sono stati commentati gli aspetti tecnici e le decisioni arbitrali, offrendo un resoconto dettagliato di quanto accaduto in campo. L'evento ha coinvolto appassionati e addetti ai lavori interessati a conoscere gli sviluppi e le valutazioni sul confronto tra le squadre.

La serata di mercoledì 4 marzo 2026 si preannuncia densa per gli appassionati di calcio, con l'atteso appuntamento dello studio giallorosso dedicato all'analisi post-partita del match disputatosi a Carrara. A partire dalle ore 22, il palinsesto propone un approfondimento tecnico sul confronto tra le due squadre, offrendo una lettura critica della gara appena conclusa. L'iniziativa rientra nel format infrasettimanale che segue regolarmente le prestazioni del Catanzaro Calcio, garantendo continuità informativa ai tifosi. La trasmissione sarà condotta da un team esperto, dove la coordinazione giornalistica è affidata a Roberto Tolomeo, mentre la regia è curata da Salvatore Costantino.