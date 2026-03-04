Catania scossa di terremoto di magnitudo tra 4.1 e 4.6 | non si registrano danni

Nella zona di Catania e provincia è stato avvertito un terremoto con una magnitudo stimata tra 4.1 e 4.6 dall’Ingv. Al momento, non sono stati segnalati danni o feriti, e le autorità monitorano la situazione. La scossa è stata percepita da molte persone, ma non si registrano conseguenze significative. La terra ha tremato nella regione senza causare ulteriori problemi.

U n terremoto di magnitudo compresa secondo le stime dell’Ingv fra 4.1 e 4.6 è stato registrato nella zona di Catania e provincia. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia riferisce che la scossa è avvenuta alle 7.05 di stamattina. Precedentemente l’Ingv aveva riferito di un terremoto di magnitudo 2.3 registrato alle 5.12 di stamattina al largo della costa siciliana nordorientale (Messina), con epicentro individuato in quel caso a 126 chilometri di profondità. In un ulteriore aggiornamento, l’Ingv riferisce che l’epicentro del terremoto avvenuto poco dopo le 7 è stato individuato 3 chilometri a nordovest di Ragalna, in provincia di Catania, alle pendici dell’Etna, a una profondità di 4 chilometri, e che la magnitudo rilevata è di 4. 🔗 Leggi su Lapresse.it

