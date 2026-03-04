Casteggio comunità per minori data alle fiamme | 16enne arrestato dai carabinieri

A Casteggio, un incendio doloso ha danneggiato una struttura di accoglienza per minori. I carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 16 anni nel corso delle indagini. L’incidente ha reso l’edificio inagibile e ha coinvolto la comunità locale. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche per chiarire i dettagli dell’episodio.

Casteggio (Pavia), 4 marzo 2026 - L'escalation di violenza era culminata nell'incendio doloso che ha reso inagibile la struttura di accoglienza per minorenni. E ora ha portato all'arresto del 16enne ritenuto responsabile. I carabinieri della Stazione di Casteggio hanno infatti eseguito l'ordinanza di custodia cautelare e portato il ragazzo in Istituto penale per minorenni. Il giovane, nell'anno dei 17 non ancora compiuti, si trovava in regime di collocamento presso la comunità terapeutica "Recovery For Life" in via Porro a Casteggio. Nella serata di giovedì scorso, 26 febbraio, la struttura era stata seriamente danneggiata da un incendio risultato doloso.