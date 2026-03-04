Castagnati il lago è stato abbassato Livelli e volume ridotti per sicurezza

Il livello del lago di Castagnati è stato abbassato per motivi di sicurezza. Questa operazione ha portato a una riduzione dei livelli e del volume dell’acqua nell’area, con l’obiettivo di tutelare l’abitato di Seano. La decisione è stata presa dalle autorità competenti e riguarda specificamente il contenimento dei rischi legati alla stabilità della zona.

II livello del lago di Castagnati è stato abbassato per mettere in sicurezza l'area e l'abitato di Seano. Gli operai al lavoro nei giorni scorsi avevano destato molta preoccupazione fra i residenti perché l'invaso artificialem pur essendo di proprietà privata, è considerato un pezzo della storia di Carmignano, una piccola oasi che è la casa di tanti animali e una preziosa riserva di acqua. Il bacino artificiale di proprietà della fattoria di Capezzana è profondo 14,3 metri, con una portata di 100.000 metri cubi. "Semplicemente è stato abbassato il livello di due metri - spiega il vicesindaco e assessore all'Ambiente Federico Migaldi - e la proprietà in esecuzione di un'ordinanza del Genio civile Valdarno Centrale, ha applicato le misure di messa in sicurezza e lo specchio d'acqua, sottoposto a vincolo idrogeologico ma non paesaggistico".

