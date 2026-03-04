Cassino uomo trovato privo di sensi in casa | determinante l’allarme della vicina

A Cassino, questa mattina, un uomo anziano residente da solo è stato ritrovato privo di sensi all’interno della propria casa. L’intervento è stato possibile grazie all’allarme lanciato da una vicina, che ha segnalato la situazione alle autorità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno constatato lo stato di incoscienza dell’uomo.

Cassino, uomo trovato privo di sensi nella sua abitazione in via Gaetano di Biasio. L'allarme dato da una vicina ha permesso l'intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale Momenti di forte apprensione questa mattina a Cassino, dove un uomo anziano che vive da solo è stato trovato privo di conoscenza nella propria abitazione. A far scattare l'allarme è stata una vicina di casa, insospettita dal fatto che l'uomo non rispondesse ai suoi richiami. Come riportato dalla collega Angela Nicoletti su Frosinonetoday, la donna, notando anche alcune tracce di sangue all'ingresso del giardino, ha immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le volanti della polizia del Commissariato di Cassino, che hanno raggiunto l'abitazione dell'uomo per verificare la situazione.