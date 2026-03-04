Cassino | 30 indagati per corruzione ai concorsi TFA sostegno

La Procura di Cassino ha concluso le indagini preliminari su un sistema di corruzione legato ai concorsi TFA sostegno presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Sono 30 le persone indagate coinvolte in un procedimento che riguarda presunte irregolarità e pratiche illecite durante le prove di selezione. Le indagini sono state avviate per fare chiarezza su questa vicenda.

La Procura di Cassino ha chiuso le indagini preliminari su un sistema corruttivo strutturato nei concorsi TFA sostegno dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Trenta persone sono state formalmente indagate per associazione a scopo di corruzione, tra candidati, intermediari e membri delle commissioni esaminatrici. L'avviso di conclusione è stato notificato dal sostituto procuratore Andrea Corvino, confermando l'esistenza di una rete illecita che ha coinvolto anche il direttore delle Risorse Umane, Massimiliano Mignanelli, difeso dagli avvocati Sandro Salera e Pasquale Cardillo Cupo. L'inchiesta si basa su intercettazioni telefoniche e riprese video che documentano scambi di denaro contante avvenuti in locali pubblici della città.