Caso Lungobisenzio I tifosi dei lanieri spingono per avere lo stadio più grande

A Prato, i tifosi dei lanieri stanno sollecitando un ampliamento dello stadio, con l’obiettivo di raggiungere una capienza di 3000 posti. La richiesta nasce dall’esigenza di accogliere un numero maggiore di spettatori durante le partite della squadra. La questione sta creando fermento tra i supporter, che si stanno facendo sentire pubblicamente. La richiesta riguarda principalmente le strutture per le partite future.

C'è fermento, a Prato. I tifosi lanieri stanno chiedendo a gran voce, un ampliamento, fino a 3000 posti, del loro stadio, anche in considerazione delle partite che attendono la squadra. "Quanto ancora dobbiamo aspettare da parte delle istituzioni per il via libera alla piena agibilità del Lungobisenzio – la nota della Curva Ferrovia –? Dopo la sosta arriveranno il Siena e poi il Grosseto. dobbiamo arrivare al punto di dover rinunciare noi ai nostri posti (già pochi.), per concederne in più alle tifoserie ospiti? Vogliamo una risposta e siamo disposti a scendere in piazza.". "Ac Prato – la risposta della società – comunica di aver ricevuto dal Comune il riscontro formale alla richiesta di ampliamento.