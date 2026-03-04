Casini | Democrazia a rischio e da tutelare Giustizia? Voterò no

Pier Ferdinando Casini, deputato e ex presidente della Camera, è in Parlamento dal 1983 e ha vissuto numerosi passaggi di fase e cambi di epoca. In un intervento pubblico, ha dichiarato che la democrazia è a rischio e deve essere tutelata. Ha anche annunciato che voterà contro una proposta di riforma della giustizia.

Pier Ferdinando Casini, deputato e già presidente della Camera: lei è in Parlamento dal 1983, ha vissuto in prima linea tanti passaggi di fase e cambi d'epoca. Questo tornante della storia le sembra un replay, pur con modalità ed esiti diversi, del post caduta Muro di Berlino? «Fare parallelismi è molto difficile. Sono entrato in Parlamento quando cominciava l'era declinante della Dc, ma c'erano ancora il Muro di Berlino e condizioni che creavano un certo immobilismo politico. Oggi le cose apparentemente sembrano diverse: c'è una maggioranza con una certa ampiezza, da capire se si confermerà o meno. Senz'altro non ci sono più partiti, scontro ideologico, adeguata classe dirigente, formazione politica.