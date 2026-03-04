Casertana-Salernitana i Falchetti convocati

La Casertana ha annunciato i nomi dei 23 giocatori convocati per la sfida infrasettimanale contro la Salernitana. La squadra si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di affrontare l’avversario, e la lista comprende tutti i componenti disponibili per l’incontro. La partita si svolgerà nel corso della settimana e vedrà i Falchetti impegnati in questa importante occasione.

Sono 23 i convocati in vista della gara intrasettimanale con la Salernitana. Nell'elenco tornano Heinz e Vano. Out gli infortunati Rocchi e Liotti, a cui si aggiunge lo squalificato Kallon. I CONVOCATI . Portieri: De Lucia, Merolla, Vilardi Difensori: Bacchetti, Heinz, Kontek, Llano, Martino, Oukhadda, Viscardi Centrocampisti: Arzillo, Girelli, Leone, Pezzella, Proia, Saco, Toscano. Attaccanti: Bentivegna, Butic, Casarotto, De Liguori, Galletta, Vano.