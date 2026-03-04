Case esr galaxy s26 con magneti che samsung aveva dimenticato

La gamma di accessori ESR per il Galaxy S26 include custodie con supporto magnetico integrato, protezioni per lo schermo di alta qualità e accessori di ricarica per auto. Samsung ha incluso magneti nelle custodie, una caratteristica che era stata inizialmente dimenticata dalla stessa azienda. Questi prodotti sono disponibili sul mercato e sono progettati per offrire soluzioni complete per l’utilizzo quotidiano del dispositivo.

la gamma di accessori magnetici ESR per la Galaxy s26 offre soluzioni complete che includono custodie con supporto magnetico integrato, protezioni per lo schermo di alto livello e accessori di ricarica per auto. l'obiettivo è combinare robustezza, funzionalità e facilità d'uso, mantenendo la compatibilità con la ricarica wireless qi2. di seguito sono presentate le opzioni principali, con attenzione a prestazioni magnetiche, protezione e facilità di installazione. i dettagli delle soluzioni ESR includono custodie con mantengono un design chiaro che lascia intravedere il colore del dispositivo, cinturini di aggancio e accessori utili come il Stash Stand integrato intorno all'area fotografica.