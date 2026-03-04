A Cernusco, la Casa del Rugby è pronta ad aprire le sue porte con una gestione rinnovata, dopo i lavori di ristrutturazione conclusi a settembre e il taglio del nastro. Si tratta dell’ultimo impianto italiano dedicato alla palla ovale, che ora è disponibile per le attività sportive e gli eventi. La struttura, situata nel comune milanese, rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di rugby nella zona.

A settembre il taglio del nastro e ora la nuova gestione. L'ultimo tempio italiano della palla ovale, 1.300 metri con un campo regolamentare 96x70 per i campionati e un altro per gli allenamenti, è stato affidato dal Comune al Rugby Cernusco, lo storico club con 400 tesserati che d'ora in poi si occuperà dell'impianto al Centro sportivo Ermanno Zacchetti. La consegna delle chiavi è a arrivata dopo la firma della convenzione fra i vertici della società e la sindaca Paola Colombo. Per i grigio-amaranto comincia così il periodo di prova di 18 mesi, dall'autunno i suoi atleti si allenano e disputano le proprie partite sui nuovi campi, "moderni e...

Casa del Rugby Cernusco. Chiavi in mano, si gioca

