carpi a gubbio 4 rientri

Non c’è nemmeno il tempo per completare la conta dei tanti infortunati. Il Carpi torna in campo oggi alle 18 a Gubbio per l’ultimo infrasettimanale della stagione, seconda gara ravvicinata dopo Ascoli che porterà alla cruciale sfida salvezza di domenica con la Torres. "Sono due giorni che lavoro con venti giocatori della prima squadra – spiega mister Stefano Cassani - era da un po’ che non succedeva. Ritroviamo Cecotti, Gaddini e Giani che non hanno i 90’, ma possono giocare dal 1’ o subentrare, c’è anche Amayah dopo 3 mesi. Restano fuori Pitti, Puletto che torna per la Torres, Gerbi che potrebbe puntare il Livorno e Casarini che temo salterà tre gare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

