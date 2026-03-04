Carpediem dalla ricerca italiana nuove opportunità per la dialisi neonatale

Oggi a Roma si è tenuta una conferenza stampa dedicata a “Carpediem”, un progetto italiano che si concentra sulla dialisi neonatale. Durante l'incontro sono stati presentati i dettagli di questa iniziativa, coinvolgendo esperti e rappresentanti del settore sanitario. L'obiettivo principale è esplorare nuove opportunità e sviluppi tecnologici nel trattamento dei neonati con problemi renali.

L'evento, promosso dal deputato Silvio Giovine e moderato da Gian Antonio Stella, ha sottolineato come questa innovazione, nata dall'impegno indipendente dell'IRRIV, abbia colmato un vuoto terapeutico globale, offrendo da oltre un decennio una concreta speranza di vita a migliaia di neonati con gravi patologie cardiorenali, e affermando il valore della ricerca scientifica etica e al servizio della vita permettendo di ridurre di oltre il 50% la mortalità dei neonati affetti da gravi compromissioni cardiorenali.

