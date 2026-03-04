Carobbi | Un’operazione al rene e non fui più lo stesso Lo scherzo di Vialli per distrarre Vicini

Un ex calciatore rivela di aver subito un’operazione al rene e di essere cambiato dopo quell’episodio. Ricorda anche uno scherzo di Vialli volto a distrarre un dirigente avversario durante una partita. Inoltre, descrive le sue marcature su vari avversari, tra cui Platini, mentre sottolinea la difficoltà di affrontare altri calciatori come Cerezo e Pagano.

La chioma bionda simil-Thor offerta al vento, le gambe tornite, i muscoli che luccicano, un motore da un milione di cavalli, torpedine miccia e quell’aria spavalda di chi nel gelo ferroso di novembre gira in t-shirt: quando correva sulla fascia sinistra Stefano Carobbi era un temporale in arrivo. È stato uno dei migliori terzini sinistri degli anni 80, ma è capitato in un decennio dominato da due mostri sacri, Cabrini e Maldini, e oggi — all’altezza del rene — ha un taglio da 40 centimetri a dargli contezza di una ferita che trattiene un rimpianto. Carobbi, nella sua carriera c’è stato un prima e un dopo. "A 19 anni debutto in A con la Fiorentina, a 20 sono titolare nell’Under 21, a 22 mi opero al rene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

