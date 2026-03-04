Carlos Augusto, esterno dell’Inter, ha commentato il pareggio della squadra in semifinale di Coppa Italia contro il Como. Dopo la partita, ha risposto alle domande sui rischi del derby e sulla mancanza di Lautaro, evitando frasi troppo elaborate e mantenendo un tono diretto. Il giocatore si è soffermato su alcuni aspetti della sfida senza entrare in dettagli o analisi approfondite.

Inter News 24 L’esterno dell’Inter, Carlos Augusto, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto in semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Como. Intervenuto nel corso del postpartita di Como Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia terminata sullo 0-0, l’esterno nerazzurro Carlos Augusto ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. LA MANCANZA DI LAUTARO? – « E’ chiaro che è il nostro capitano, un giocatore importantissimo per la nostra squadra. Ma abbiamo anche altre punte di qualità, stiamo facendo il nostro meglio per vincere. Oggi abbiamo pareggiato, abbiamo il ritorno in casa ». LEAO HA DETTO CHE IL DERBY E’ DA VITA O MORTE – « Giusto così, è un derby, una partita importante per entrambe le squadre. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carlos Augusto a Mediaset: «Per Leao il derby è da vita o morte? A me non piace parlare, sulla mancanza di Lautaro rispondo così»

