Carlos Alcaraz | C’è un motivo per cui sto vincendo non vedo l’ora di iniziare a Indian Wells

Carlos Alcaraz si prepara a partire per Indian Wells, portando con sé la vittoria recente e la fiducia nei propri mezzi. Il tennista spagnolo ha dichiarato di essere motivato e pronto a confrontarsi con l’impegno che lo attende nel torneo californiano. La sua presenza nel deserto rappresenta un passo importante nella sua stagione, con la voglia di continuare a dimostrare il proprio valore.

Arriva nel deserto californiano con la leggerezza di chi vince e la consapevolezza di chi sa perché lo fa. Carlos Alcaraz si presenta al Masters 1000 di Indian Wells con una fiducia costruita sul campo: dodici vittorie consecutive in questo avvio di 2026, un filotto che certifica non solo la qualità del suo tennis, ma anche un salto di maturità evidente. L'obiettivo è chiaro: prendersi per la terza volta la corona nel deserto. Ma più che i proclami, a parlare sono le sensazioni. "Sta andando davvero bene, a essere sincero", ha spiegato durante il Media Day, soffermandosi sull'adattamento alle condizioni di gioco. "Mi sento un po' diverso rispetto agli altri anni, ma ho fatto un paio di ottimi allenamenti.

Jannik Sinner candidato ai Laureus 2026 come Sportivo dell’Anno L’azzurro entra nella shortlist degli “Oscar dello sport” dopo una stagione da protagonista assoluto: Australian Open e Wimbledon in bacheca e duello continuo con Carlos Alcaraz, che nel x.com

