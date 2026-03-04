Domani si celebra il 95° compleanno di Carlo Riganti, figura nota nel territorio per aver fondato l’associazione ’Cesenatico cammina’. Riganti è riconosciuto come uno dei camminatori più noti della zona e ha dedicato gran parte della sua vita a promuovere l’attività fisica tra i residenti. La giornata sarà occasione per ricordare la sua lunga attività e il suo impegno nel settore.

Domani un uomo speciale compirà 95 anni. Si chiama Carlo Riganti ed è tra i camminatori più noti della zona. Nato il 5 marzo 1931, nell’aprile 2002 era già un ultrasettantenne in pensione quando fondò il gruppo ’Cesenatico Cammina’ insieme al medico Mauro Palazzi e all’artigiano Enzo Civita. Da allora sono trascorsi ventiquattro anni, le candeline da spegnere sono sempre di più, tuttavia, come raccontano gli stessi componenti del gruppo che conta una trentina di aderenti, Carlo Riganti è tutt’ora la "roccia" di questo sodalizio di uomini e di donne uniti dalla passione per le camminate chilometriche serali, alle quali partecipano tutto l’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carlo Riganti compie 95 anni, ha fondato ’Cesenatico cammina’

Argomenti discussi: Carlo Riganti compie 95 anni, ha fondato ’Cesenatico cammina’; Carlo Riganti, compie 95 anni la roccia di Cesenatico Cammina.