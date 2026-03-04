Carlo Conti risponde sui jeans a Sanremo 2026 dopo l’accusa della ballerina

Dopo che una ballerina ha accusato Carlo Conti di aver indossato jeans durante la diretta di Sanremo 2026, il conduttore ha deciso di rispondere alle critiche. Il Festival si è concluso da poco, ma le discussioni sui vestiti e le scelte di abbigliamento sono proseguite sui social e sui media. Conti ha affermato di aver indossato i jeans per comodità durante l’evento.

Il Festival di Sanremo è ormai giunto al termine, ma le polemiche, si sa, hanno la capacità di trascinarsi ben oltre la finale. Dopo la chiusura della kermesse, i riflettori si sono accesi su Carlo Conti e su una battuta infelice sui jeans indossati da una ballerina durante l’esibizione di Samurai Jay. Una frase rivolta alla moglie, seduta in platea, che però non è piaciuta a molti. Soprattutto alla ballerina coinvolta, che ha deciso di dire la sua sui social. Ora è proprio Carlo Conti a tornare sulla vicenda, rispondendo di nuovo alle critiche. Caso Jeans, Carlo Conti risponde alla polemica. Dopo le critiche emerse sui social nei giorni immediatamente successivi alla finale di Sanremo 2026, Carlo Conti è tornato sulla battuta che ha alimentato il dibattito attorno al Festival. 🔗 Leggi su Dilei.it

Dopo l'esibizione di Samurai Jay, il conduttore è sceso in platea e ha detto alla moglie Francesca Vaccaro: Quel modello non lo comprare eh, pura gelosia. Sui social la ballerina Francesca Tanas ha

