Carlo Bassano di Tufillo nuovo direttore generale di Olio Dante

Il consiglio d’amministrazione di Olio Dante Spa ha nominato Carlo Bassano di Tufillo come nuovo direttore generale, incarico che ha preso il via il 1° marzo. La nomina è stata decisa durante una riunione e Bassano di Tufillo succede a Enrico Luciano, che ricopriva il ruolo di Ceo dal 2018. La presidenza del consiglio è di Biagio Mataluni.

Nuova guida operativa per Olio Dante Spa: il consiglio d'amministrazione, presieduto da Biagio Mataluni, nomina Carlo Bassano di Tufillo come direttore generale, incarico che assume dal 1° marzo, subentrando a Enrico Luciano, Ceo dal 2018. La decisione, formalizzata il 27 febbraio, rientra in un percorso di continuità strategica e rafforzamento manageriale. Già parte del gruppo dirigenziale dal 2020 in qualità di Chief Financial Officer, Bassano di Tufillo conosce a fondo la struttura e le dinamiche dell'azienda campana.

