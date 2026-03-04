Card Parolin | le guerre preventive rischiano di incendiare il mondo
Il cardinale segretario di Stato ha dichiarato che le guerre preventive potrebbero causare un'escalation globale, commentando la situazione attuale in Medio Oriente. La sua riflessione si focalizza sui rischi connessi a interventi preventivi, sottolineando la pericolosità di tali azioni. La dichiarazione è stata rilasciata ai media vaticani, evidenziando l'attenzione della Santa Sede sulla crisi in corso nella regione.
«Le guerre preventive rischiano di incendiare il mondo». Così il cardinale segretario di Stato parlando ai media vaticani su quanto sta accadendo in Medio Oriente. Il servizio di Cristiana Caricato. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Cardinale Parolin: le guerre preventive possono mettere il mondo a rischioSe agli Stati venisse riconosciuta la facoltà di ricorrere alla “guerra preventiva” secondo criteri unilaterali e senza un riferimento giuridico...
