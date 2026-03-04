Card aggiornata di NXT Vengeance 2026 | match e incontri in programma

NXT Vengeance 2026 si avvicina, con l’evento previsto nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo. Vengeance Day, il prossimo grande show della WWE dedicato alle stelle di NXT, porterà sul ring diversi match e incontri già annunciati. L’evento si svolgerà in quella data e orario, attirando l’attenzione dei fan del circuito.

Vengeance Day segna il prossimo grande spettacolo della WWE dedicato alle stelle di NXT. L'evento, previsto nella notte tra sabato 7 marzo e domenica 8 marzo, propone una card ricca di sfide titolate e incontri d'impatto, costruiti per offrire momenti decisivi e nuove indicazioni sui profili dei contendenti. La programmazione ufficiale prevede contese di rilievo per i titoli principali, insieme a match che mettono in evidenza dinamiche importanti tra i nomi di punta e i nuovi volti della divisione. Questa edizione punta sull'equilibrio tra match di titolo e incontri tematici, offrendo una panoramica completa della currently active roster di NXT.