Tempo di lettura: 2 minuti Ancora violenza ai danni del personale di Air Campania. Un’autista è stata aggredita mentre era in servizio su un autobus della linea Caserta-Castel Volturno. Secondo quanto ricostruito, a una fermata a Capua è salita a bordo una giovane che, invitata dall’autista a obliterare il biglietto, ha iniziato ad inveire contro la conducente. Dopo aver validato il tagliando, l’autista ha ripreso la marcia. Raggiunto il capolinea di Capua, però, appena aperte le porte del bus una donna si è avventata sull’autista iniziando a colpirla insieme alla ragazza salita in precedenza. Le due donne sono state identificate dai Carabinieri intervenuti sul posto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Capua, autista Air Campania aggredita durante il servizio

