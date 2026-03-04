Lucio Dalla, noto cantante e compositore italiano, aveva una passione per i fumetti, che si rifletteva anche nel suo stile e nella sua musica. Nel 1970, nel brano ’Fumetti’ tratto dall’album ’Terra di Gaibola’, si interrogava sul ruolo dei supereroi e dei cartoni animati in televisione, evidenziando il suo interesse per questo mondo. La sua immagine pubblica era caratterizzata da cappello, occhiali e barba, elementi riconoscibili del suo stile.

"Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Super Man". Anno 1970, cantava così Lucio Dalla nel suo brano ’Fumetti’ (l’album era ’Terra di Gaibola’). Un pezzo, come dice il titolo, in cui il cantautore distribuiva a piene mani riferimenti all’arte sequenziale, che da qualche anno catalizzava l’interesse di artisti e studiosi: basti pensare allo ’sdoganamento’ del medium tra gli intellettuali dato da ’Apocalittici e Integrati’ di Umberto Eco (1964). ’Fumetto’, però, è davvero una canzone quasi avanguardista, scritta con i suoi collaboratori Sergio Bardotti e Gianfranco Baldazzi. Si citano, tra gli altri: Bip Bip, Braccio di Ferro e i suoi "spinaci inscatolati", Nembo Kid (alias Superman), Asterix, e, infine, la mitica striscia dei Peanuts. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cappello, occhiali e barba. L’amore di Dalla per i fumetti. Sdoganò i cartoni in televisione

Palermo, chef Natale Giunta vieta ingresso “ai maranza” nel suo locale Citysea: “Non ammessi occhiali Cartier e barba da delinquente” – VIDEOIl divieto è riferito ai maranza: “Quelli con gli occhiali cartier, barba da delinquente, collonnanona.

La differenza tra una barba curata e una barba trascurata passa dal giusto balsamoHai mai sentito parlare del balsamo barba? Probabilmente sì, ma se per caso la risposta è no stai per scoprire il tuo nuovo miglior amico del mattino.