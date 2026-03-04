Capotreno Ambro ucciso in stazione il Comune di Bologna chiede di costituirsi parte civile

Il 4 marzo 2026, un capotreno è stato ucciso in una stazione di Bologna. Il Comune ha presentato richiesta per costituirsi parte civile nel processo contro Marin Jelenic, che è l’unico indagato per il delitto. La vicenda riguarda un episodio violento avvenuto sul territorio cittadino. La procedura giudiziaria è in corso e il processo si svolge nelle aule di tribunale.

Bologna, 4 marzo 2026 – Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, il Comune chiede di costituirsi parte civile al processo contro Marin Jelenic, unico indagato per il delitto. Il sindaco ha firmato la richiesta, ora si attende solo la fissazione dell’udienza da parte del giudice perché il processo abbia inizio. L’avvocato dei familiari: “Indagare ancora sul movente”. "Il movente deve essere oggetto di indagine – le parole di Alessandro Numini, che assiste Luigi ed Elisa, genitori di Ambro –. Non ci fermeremo, su questo punto bisogna andare a fondo. E credo che sul tema ci sia ancora molto da approfondire da parte della Procura. Lo merita la memoria di Alessandro e lo meritano tutti i suoi colleghi, che ogni giorno vivono situazioni pericolose ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capotreno Ambro ucciso in stazione, il Comune di Bologna chiede di costituirsi parte civile Bologna, parlano gli amici del capotreno ucciso: "Ambro era uno di noi"Sono ancora increduli, sconvolti, dopo la morte del loro amico Alessandro Ambrosio. Gatti uccisi o torturati: “Il Comune di Brindisi pronto a costituirsi parte civile”Procedimento a carico di un medico, l'assessore Ercole Saponaro: “L'amministrazione comunale, responsabile di tutti gli animali presenti sul... Contenuti utili per approfondire Capotreno Ambro. Temi più discussi: Ambro, il capotreno ucciso a 34 anni senza un motivo; Omicidio Ambrosio, il mistero del movente e le relazioni di bordo fatte dal capotreno prima della morte; Omicidio del capotreno, chiesto il giudizio immediato per Marin Jelenic; Capotreno ucciso in stazione richiesto il giudizio immediato per l’assassino Ma il delitto è ancora senza movente. Capotreno ucciso, l’avvocato: Indagare ancora sul movente. Lo merita la memoria di Alessandro AmbrosioNumini, legale dei familiari: Andremo a fondo, lo meritano anche tutti i suoi colleghi, che ogni giorno vivono situazioni pericolose ... ilrestodelcarlino.it Ambro, il capotreno ucciso a 34 anni senza un motivoNon c'è un movente nel delitto di Alessandro Ambrosio che secondo la Procura è stato commesso dal croato Marin Jelenic. I due non si erano mai incrociati prima. L'indagato, in carcere, continua a non ... rainews.it A un mese dall’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso alla stazione di Bologna, la madre Elisa rompe il silenzio chiedendo giustizia e risposte. Il killer, il 36enne croato Marin Jelenic, avrebbe dovuto lasciare l’Italia il 3 gennaio in segui facebook