Nell’ultima partita dell’Al-Nassr, Ronaldo ha subito un infortunio che ha suscitato molte domande. Nel frattempo, un jet privato è partito da Riad subito dopo l’attacco all’ambasciata degli Stati Uniti, anche se il giocatore rimane in città. La situazione nel Medio Oriente resta tesa, mentre gli eventi si susseguono in modo rapido e imprevisto.

Questione di coincidenze? Un infortunio patito nell’ultimo match dell’Al-Nassr e l’attacco all’ambasciata Usa a Riad, sommato alla tensione crescente in Medio Oriente. Così la presunta fuga di Cristiano Ronaldo dall’Arabia diventa un caso in un baleno e poi, nel giro di poche ore viene smontato. La scintilla del vociare della stampa estera è un aereo proveniente da Riad e atterrato nella notte scorsa a Madrid. Un velivolo simile a quello del campione portoghese. Ma nella serata di ieri si è saputo che l’asso dell’Al Nassr non ha mai lasciato l’Arabia Saudita, anzi ieri ha svolto gli esami dopo l’infortunio patito nel match contro l’Al-Fayha. Test medici che hanno individuato "una lesione al bicipite femorale della coscia destra", fa sapere il club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Caos medio oriente. Il mistero di Ronaldo. L’infortunio poi il jet privato in fuga. Ma è ancora a Riad

Mistero a Riad: il jet di Cristiano Ronaldo atterra a Madrid, è fuga dall’Arabia?Il velivolo privato di CR7 ha lasciato l'Arabia Saudita nella notte; si ipotizza una fuga per motivi di sicurezza dopo le tensioni tra Iran e USA.

Cristiano Ronaldo in fuga dai missili su Riad con il jet privato, è tornato in Spagna con la famigliaNon ci sono ancora conferme ufficiali, ma alcuni media internazionali hanno rivelato che Cristiano Ronaldo avrebbe lasciato l’Arabia Saudita con la...

Una raccolta di contenuti su Caos medio

Temi più discussi: Guerra in Medio Oriente, il caos dei viaggi: 2 milioni di passeggeri a terra e 5 miliardi di danni al turismo; A picco le compagnie aeree, pagano caos in Medio Oriente con migliaia di voli cancellati; I motivi del caos in Medio Oriente; Caos in Medio Oriente: voli sospesi o cancellati e passeggeri bloccati.

Caos medio oriente. Il mistero di Ronaldo. L’infortunio poi il jet privato in fuga. Ma è ancora a RiadQuestione di coincidenze? Un infortunio patito nell’ultimo match dell’Al-Nassr e l’attacco all’ambasciata Usa a Riad, sommato alla tensione crescente ... sport.quotidiano.net

Voli sospesi in Medio Oriente: oltre 12.300 cancellazioni per la guerraGuerra in Medio Oriente, caos nei cieli: oltre 12.300 voli cancellati. Ecco quali sono le compagnie che si fermano ... panorama.it

Trump e Netanyahu incendiano il Medio Oriente: proclamano sicurezza ma generano caos La retorica della liberazione, le bombe sulle città, il prezzo pagato dai civili: dietro l’operazione contro l’Iran non c’è democrazia, c’è un calcolo politico ad altissimo risc facebook

Caos nei cieli del Medio Oriente dopo l’attacco all’Iran: migliaia di voli cancellati #iran x.com