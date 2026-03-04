CANZONISSIMA | IL CAST BOMBA DI MILLY CARLUCCI CHE FA TREMARE CANALE 5

Quando sono state annunciate le modifiche al palinsesto di Canale 5, si è parlato di un cast molto forte per la nuova edizione di Canzonissima. La conduttrice ha scelto un team che sta attirando l’attenzione e che sta generando grande interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La presentazione dei partecipanti ha già suscitato numerose discussioni sui social e tra gli appassionati.

Quando sono uscite le variazioni di palinsesto di Canale 5, ho pensato: vuoi vedere che Milly Carlucci ha messo in piedi un cast bomba per Canzonissima? Non mi sbagliavo. Come noto, salvo ulteriori variazioni in corso d’opera, C’è Posta per Te salta un turno per sfidare la premiere di Canzonissima, sabato 21 marzo su Rai1, con conseguente slittamento del serale di Amici a sabato 28 marzo. Il primo nome del cast di Canzonissima è Riccardo Cocciante, anticipato da Carlo Conti in diretta al Festival di Sanremo. L’altro nome, già circolato da settimane, è quello di un altro mito della musica, Patty Pravo. Ci pensa Affari Italiani a fare gli altri nomi di Canzonissima 2026: Elio e le Storie Tese che festeggiano i 30 anni de “La Terra dei Cachi”, canzone che rivoluzionò il Festival nel ’96, Malika Ayane, Nina Zilli e Fabrizio Moro. 🔗 Leggi su Bubinoblog

