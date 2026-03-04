Canvas in modalità ia rende bozze e strumenti interattivi disponibili direttamente dalla ricerca

Un nuovo strumento permette di accedere a bozze e strumenti interattivi direttamente dalla ricerca, grazie alla modalità IA di Canvas. Questa funzione combina elementi di scrittura creativa e codifica, consentendo di realizzare documenti e strumenti interattivi partendo da descrizioni precise. La piattaforma offre così un modo più immediato per trasformare le idee in contenuti digitali funzionanti.

canvas in ai mode rappresenta una sintesi tra scrittura creativa e codifica, offrendo la possibilità di drafare documenti e di creare strumenti interattivi partendo da descrizioni puntuali. l’interfaccia integra elementi di ricerca web e Knowledge Graph per fornire un prototipo operativo nel pannello laterale, con la possibilità di modificare e rifinire in tempo reale mediante back conversazionali. la disponibilità è rivolta agli utenti statunitensi che impostano l’inglese come lingua preferita. evolvendo le funzionalità, canvas in ai mode unisce la creazione testuale all’editing di codice, permettendo didraftare documenti e di progettare strumenti interattivi descrivendo desideri iniziali. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

