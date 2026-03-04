canvas di google in modalita ia per redazione di documenti e creazione di strumenti

Google ha aggiornato Canvas, integrandolo con modalità AI che consentono di creare documenti e strumenti interattivi direttamente all’interno della ricerca. Questa novità permette agli utenti di generare contenuti e strumenti in modo più rapido e senza dover passare da altre piattaforme, migliorando l’esperienza di utilizzo e ampliando le possibilità di interazione con i dati.

l’aggiornamento di google espande canvas in ai mode, permettendo la generazione diretta di documenti e strumenti interattivi all’interno della ricerca. questa evoluzione, nata come esperimento, è ora disponibile per gli utenti statunitensi in lingua inglese, offrendo un flusso di lavoro integrato che collega creazione testuale, prototipazione rapida e accesso al codice. all’interno della cornice di AI Mode, canvas funge da workspace integrato capace di trasformare una richiesta in documenti, prototipi funzionanti e strumenti interattivi generati automaticamente. i prototipi emergono direttamente dai prompt e possono essere rifiniti o ampliati tramite una vista codice per modificare il contenuto sottostante. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

