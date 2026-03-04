A Bari, ieri mattina, quattro cantieri sono stati allestiti nel centro della città, causando pesanti disagi al traffico e bloccando numerose auto. Tra lavori legati alle linee del BRT e interventi sui sottoservizi, la viabilità si è complicata notevolmente in pochi isolati, trasformando le strade in un vero e proprio caos. La situazione ha coinvolto diverse zone del cuore urbano, creando disagi per residenti e pendolari.

Quattro cantieri nell’arco di pochi isolati hanno trasformato ieri mattina il centro città di Bari in un caos di traffico e auto bloccate. Contemporaneamente, infatti, sono in corso gli interventi per i sottoservizi in corso Vittorio Emanuele e all’ingresso della città vecchia, mentre il Brt è arrivato in piazza Massari (via Isabella d’Aragona) e via Quintino Sella. A causa di questi lavori, le auto che da piazza Massari dovevano dirigersi verso il centro erano obbligate a svoltare a destra, per andare a prendere poi via Quintino Sella per risalire verso la piazza. Ma a causa degli interventi in corso per il Brt in quella via si sono formate lunghe code ed ingorghi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Cantieri in centro, disagi e caos: tra Brt e sottoservizi è un incubo. Cosa succede a Bari?

Cantieri Brt senza sosta nei quartieri di Bari: "Temporanei disagi, in corso lavori anche su marciapiedi"Continuano senza sosta le operazioni, in città, per la realizzazione dei percorsi del Brt (Bus Rapid Transit), il nuovo sistema di trasporto pubblico...

Bari: Mercato Settimanale in Movimento per i Cantieri Brt, Turni e Navette per Commercianti e Clienti.Mercato in Movimento: Cantieri Brt e la Trasformazione del Tessuto Commerciale Barese Il mercato settimanale di via Portoghese a Bari è al centro di...

