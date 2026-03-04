Roberta Gentile, giovane cantante pugliese, ha reinterpretato due anni fa ‘Le Rondini’, una canzone di Lucio Dalla, nell’album ‘Chimera’. Dalla stesso, descritto come uno strumentista eccezionale, considerava il cantare una grande responsabilità. La sua musica era caratterizzata da un modo particolare di ‘giocare’ con le note, lasciando un'impronta significativa nel panorama musicale italiano.

Lucio Dalla ‘giocava’ con la musica. Roberta Gentile, giovane cantante pugliese, due anni fa ha reinterpretato ‘Le Rondini’ di Dalla nel suo album ‘Chimera’. Un omaggio all’artista bolognese che prosegue in ogni attività della cantante. Come in un sentiero fangoso, Gentile cammina dove il maestro Dalla è già passato, cercando nelle sue orme una traccia da seguire. Nel reinterpretare un classico così amato, qual è stata la sfida più grande? "Cantare un brano di Dalla è una grande responsabilità, spero di averlo onorato in un qualche modo. Per quanto mi riguarda le sue canzoni sono opere d’arte intoccabili. I suoi brani hanno accompagnato la mia infanzia e continuano a essere presenti nel mio percorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cantarlo è una grande responsabilità. Era uno strumentista pazzesco"

Learner Tien: “Arrivare ai quarti in uno Slam era uno dei miei obiettivi. Con Zverev sarà una grande sfida”Un anno dopo aver stupito il mondo del tennis, approdando al quarto turno degli Australian Open da teenager provenendo dalle qualificazioni, Learner...

Roma, Florenzi: “Con il Liverpool il più grande rimpianto. La fascia una grande responsabilità”Tra il 2010 ed il 2020, con l’intervallo di una singola stagione, quella 2011/2012 con il Crotone, Alessandro Florenzi ha vestito la maglia della...

Una raccolta di contenuti su Cantarlo è una grande responsabilità...

Discussioni sull' argomento Cantarlo è una grande responsabilità. Era uno strumentista pazzesco; Auto con il karaoke: su quali modelli si possono cantare le canzoni di Sanremo in viaggio; Leo Gassmann torna a Sanremo: L'amore è l'arma più potente in un momento terribile; Luca Tommassini è al Festival con Laura Pausini, con cui collabora da anni. Curerà probabilmente le performance e gli spazi musicali della cantante durante la 76esima edizione. Lo abbiamo incontrato a Sanremo e senza spoilerarci nulla su che cosa farà.

Cantarlo è una grande responsabilità. Era uno strumentista pazzescoLucio Dalla ‘giocava’ con la musica. Roberta Gentile, giovane cantante pugliese, due anni fa ha reinterpretato ‘Le Rondini’ di ... ilrestodelcarlino.it

“La musica, la pittura e la poesia ci accompagnano da sempre, affondano radici in tempi lontani, si danno la mano come sorelle che scendono nel mondo per avvolgerlo di bellezza, per cantarlo, per inventarlo, per consolarlo”. Con queste parole Raffaello Sim facebook

Jimmy Fontana, perdonali perché non sanno quello che cantano ma soprattutto non sanno cantarlo. #Sanremo2026 x.com