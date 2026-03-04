Caniato bloccato negli Emirati | L’esplosione e la fuga nell’albergo Lo spazio aereo è ancora chiuso

Un cittadino italiano rimane bloccato negli Emirati Arabi Uniti dopo un’esplosione che lo ha costretto a fuggire da un albergo. Attualmente si trova in una struttura alberghiera, dove trascorre il tempo giocando a carte mentre aspetta di poter lasciare il paese. Lo spazio aereo rimane chiuso, impedendo i voli di ritorno. La persona ha riferito di stare bene, nonostante le circostanze.

"Stiamo bene, siamo in albergo. Giochiamo a carte, cerchiamo di ingannare il tempo, di scacciare la tensione", Carlo Alberto Caniato, 20 anni, promessa del nostro tennis, simbolo di sport della città, racconta così la difficile situazione che insieme agli altri giocatori e allo staff stanno vivendo al torneo challenger di Fujairah, negli Emirati Arabi. Sono le 22,30, il giocatore racconta. E’ nella sua camera, al sesto piano dell’albergo dopo una lunga giornata in un paese che si ritrova in guerra, sotto le bombe da quando si è aperta la nuova crisi in Medio Oriente, il conflitto degli Stati Uniti e di Israele con l’Iran. Quando siete partiti per la competizione "Siamo arrivati negli Emirati Arabi giovedì scorso per disputare il torneo, per giocare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, Teheran risponde: è guerra Esplosioni a Tel Aviv. Colpita la base della flotta Usa in Bahrein. Missili su Qatar, Emirati e Kuwait. Chiuso lo spazio aereo nel GolfoIn seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il...

