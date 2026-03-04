Cani antidroga a scuola e violazioni alla guida | una denuncia e otto sanzioni dei Carabinieri

I Carabinieri di Faenza hanno avviato un controllo straordinario del territorio, che ha portato alla denuncia di un individuo per violazioni alla guida e all’applicazione di otto sanzioni amministrative. Durante le operazioni, sono stati impiegati cani antidroga per verificare la presenza di sostanze stupefacenti tra i giovani. L’attività mira a rafforzare la sicurezza stradale e a prevenire l’uso di droga tra i ragazzi.

Tra le infrazioni più frequenti contestate dai Carabinieri figurano la guida senza patente, l’omesso uso delle cinture di sicurezza e l’utilizzo pericoloso del cellulare al volante Nella serata di sabato scorso, i militari delle stazioni di Bagnara di Romagna, Granarolo Faentino e Solarolo hanno attuato un servizio coordinato ad ampio raggio. Il dispositivo di controllo ha interessato le principali arterie di collegamento, portando all'identificazione dei conducenti di decine di veicoli. L’attività ha permesso di elevare otto sanzioni amministrative e una denuncia a piede libero per gravi irregolarità alla guida. Tra le infrazioni più frequenti contestate dai Carabinieri figurano la guida senza patente, l’omesso uso delle cinture di sicurezza e l’utilizzo pericoloso del cellulare durante la marcia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

