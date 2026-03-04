Candeline applausi e multa? Perché non puoi portare la torta al ristorante anche se lo fanno tutti

In molti ristoranti, portare una torta fatta in casa o acquistata altrove è una prassi comune tra gli ospiti che vogliono festeggiare un'occasione speciale. Tuttavia, ci sono regole che vietano questa abitudine e possono portare a sanzioni o addirittura a dover spegnere le candeline sotto gli occhi dei camerieri. Nonostante tutto, la tradizione di portare la propria torta si mantiene diffusa tra i clienti.

Presentarsi a una cena celebrativa con un dolce autoprodotto o acquistato nella propria pasticceria di fiducia è una pratica estremamente diffusa, spesso percepita come un gesto innocuo per personalizzare un evento. Tuttavia, ciò che molti clienti interpretano come una semplice cortesia o una questione di “galateo” nasconde in realtà un complesso groviglio di responsabilità civili e penali. No, non si può portare la propria torta al ristorante. E quando un ristoratore declina la richiesta di servire una torta esterna, non sta esercitando una scortesia, ma sta tutelando la propria attività seguendo norme rigide e vincolanti. Il fondamento giuridico di questo divieto non risiede in un capriccio del titolare, ma nel Regolamento (CE) n. 🔗 Leggi su Cultweb.it

